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В ХМАО новый всплеск числа заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, медики, коронавирус, ковид
Больше всего заболевших в Сургуте и Нефтеюганском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 196 человек. Это на 38 человек больше, чем сутками ранее. Официальную статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 3 человек — бессимптомно. Контакт установлен в 187 случаях. По восьми контакты уточняются», — сообщили URA.RU в оперштабе.

Больше всего заболевших (43 человека) в Сургуте. На втором месте по числе заболевших — Нефтеюганский район (20 новых случаев заражения). По остальным муниципалитетам картина заражения выглядит следующим образом:

  • Сургут — 43;
  • Нефтеюганский район — 20;
  • Урай — 16;
  • Нижневартовск — 13;
  • Сургутский район — 13;
  • Нефтеюганск — 12;
  • Мегион — 12;
  • Ханты-Мансийск — 11;
  • Нягань — 11;
  • Югорск — 11;
  • Октябрьский район — 9;
  • Покачи — 6;
  • Советский район — 5;
  • Березовский район — 3;
  • Когалым — 2;
  • Радужный — 1;
  • Лангепас — 1;
  • Нижневартовский район — 1;
  • Пыть-Ях — 1;
  • Кондинский район — 1.

Состояние 91 пациента врачи оценивают как тяжелое, 50 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 585 человек. За сутки излечились 203 человека, за все время эпидемии — 39 тысяч 811 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в Москве от коронавируса скончался первый вице-губернатор ХМАО Геннадий Бухтин. Церемония прощания с ним состоится завтра на Троекуровском кладбище.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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