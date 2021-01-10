В ХМАО новый всплеск числа заболевших коронавирусом

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 196 человек. Это на 38 человек больше, чем сутками ранее. Официальную статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 3 человек — бессимптомно. Контакт установлен в 187 случаях. По восьми контакты уточняются», — сообщили URA.RU в оперштабе.
Больше всего заболевших (43 человека) в Сургуте. На втором месте по числе заболевших — Нефтеюганский район (20 новых случаев заражения). По остальным муниципалитетам картина заражения выглядит следующим образом:
- Сургут — 43;
- Нефтеюганский район — 20;
- Урай — 16;
- Нижневартовск — 13;
- Сургутский район — 13;
- Нефтеюганск — 12;
- Мегион — 12;
- Ханты-Мансийск — 11;
- Нягань — 11;
- Югорск — 11;
- Октябрьский район — 9;
- Покачи — 6;
- Советский район — 5;
- Березовский район — 3;
- Когалым — 2;
- Радужный — 1;
- Лангепас — 1;
- Нижневартовский район — 1;
- Пыть-Ях — 1;
- Кондинский район — 1.
Состояние 91 пациента врачи оценивают как тяжелое, 50 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 585 человек. За сутки излечились 203 человека, за все время эпидемии — 39 тысяч 811 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что в Москве от коронавируса скончался первый вице-губернатор ХМАО Геннадий Бухтин. Церемония прощания с ним состоится завтра на Троекуровском кладбище.
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