В Москве от коронавируса скончался вице-губернатор ХМАО

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Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, хохряков борис, зобницев андрей, бухтин геннадий
Геннадий Бухтин был переведен на лечение в Москву еще в начале декабря Фото: Алексей Андронов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве на 61-м году жизни скончался первый вице-губернатор ХМАО Геннадий Бухтин. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Он скончался сегодня утром в Москве. Все надеялись, что он справится. Это большой удар, большой шок для всех. За его жизнь боролись лучшие специалисты ведущих клиник, но последствия коронавируса нанесли непоправимый удар по организму. Губернатор [Югры Наталья Комарова] выразила соболезнование родным. Она сейчас работает в Нягани, но ей доложили о случившемся», — прокомментировала URA.RU директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова.

О госпитализации Бухтина в Москву из-за ухудшения самочувствия стало известно 3 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что чиновник до перевода в московскую больницу проходил лечение в Сургуте.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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