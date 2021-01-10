Власти ХМАО раскрыли темпы вакцинации от коронавируса

Прививочные кабинеты в поликлиниках ХМАО работали во время новогодних каникул Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За новогодние праздники больше тысячи югорчан поставили прививку от коронавируса. Об этом у себя в Instagram написал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

«По состоянию на 11 января 3080 жителей Югры вакцинированы первым компонентом вакцины, а 1030 полностью завершили вакцинацию», — сообщил в посте глава депздрава. Он указал, что всего в округ поступило 7242 дозы вакцины. Они распределены по 29 больницам по всему ХМАО.

Добровольский также отметил, что с начала недели начнется запись желающих сделать себе прививку от коронавируса. «Приоритет — медицинские, социальные работники, педагоги», — прокомментировал чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти отвергали обвинения в принудительной вакцинации медицинских работников от коронавируса. Глава депздрава просил напрямую ему сообщать о подобных фактах для того, чтобы в случае необходимости провести служебную проверку.