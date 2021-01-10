Свердловский губернатор в первый рабочий день отправился в Москву

Евгений Куйвашев работает в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев первый рабочий день 2021 года проводит в командировке в Москве. Об этом URA.RU сообщило сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Завтра будет в Екатеринбурге, видимо, в Москве установки получает», — уточнил высокопоставленный собеседник агентства. По данным инсайдеров, в графике главы региона 12 января значится совещание по политическому планированию и участие в работе общероссийского штаба по борьбе с коронавирусом в режиме ВКС.

Также в графике губернатора два повода для встречи с силовиками. Они посвящены Дню прокурорского работника и 10-летию со дня образования российского Следственного комитета. Ожидается, что Куйвашев примет участие в торжественном мероприятии Уральского следственного управления на транспорте СК РФ. Также глава региона поздравит журналистов с Днем российской печати. Однако в каком формате пройдет мероприятие, пока неизвестно. Кроме того в графике значится заседание регионального правительства и встреча с директором фестиваля «Ural Music Night» Евгением Горенбургом, перенесенная с прошлого года.

Оперативно получить комментарий в департаменте информационной политики правительства Свердловской области не удалось. Его руководитель Юлия Хусаинова сослалась на занятость и пообещала связаться с агентством позже.