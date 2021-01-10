Тело Владимира Третьякова повезли для захоронения на Широкореченское кладбище Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коллеги и ученые простились с бывшим ректором УрГУ, профессором УрФУ Владимиром Третьяковым, который умер в начале 2021 года. Панихида прошла утром 11 января в Екатеринбурге, сообщил корреспондент URA.RU.

«Само прощание проходило в Демидовском зале УрФУ (ул. Тургенева, 4). Желающие проститься начали подходить к 11 часам. Было очень много людей. Коллеги, знакомые и бывшие студенты подходили вплоть до 13:00. Среди пришедших — ректор УрФУ Виктор Кокшаров, первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров, бывший декан факультета журналистики Борис Лозовский, литературный и театральный критик Леонид Быков и выпускники матмеха. Сейчас тело Третьякова повезут для захоронения на Широкореченское кладбище», — уточнил корреспондент с церемонии прощания.

Владимир Третьяков был деканом математико-механического факультета. В 2000 году его избрали членом-корреспондентом Российской академии наук. С 1993 по 2007 год возглавлял Уральский государственный университет (УрГУ), а с 2011 года был советником ректора УрФУ. В 2008 году в честь Третьякова названа малая планета «VET» (№ 13479). О смерти бывшего ректора стало известно 8 января. Ему было 84 года. Причина смерти ученого не уточнялась.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU