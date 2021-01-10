Источник объяснил главную интригу выборов мэра Сургута

Предвыборная гонка за пост главы Сургута вышла на финишную прямую Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главный претендент на пост мэра Сургута раскроет себя в последний день приема документов конкурсной комиссии — 12 января. Таким мнением с URA.RU поделился источник, близкий к политическому истеблишменту региона.

«Это можно сказать сургутская традиция, чтобы фаворит предвыборной гонки появлялся перед самым окончанием срока приема документов, чуть ли не за 15 минут до окончания работы конкурсной комиссии. Шорт-лист претендентов остается прежним — нынешний и. о. главы Сургута Анна Томазова, глава Сургутского района Андрей Трубецкой и депутат Думы ХМАО Андрей Филатов», — прокомментировал инсайдер.

Другой собеседник агентства из числа окружных политэлит в разговоре с URA.RU заявил, что список кандидатов может быть скорректирован из-за смерти первого вице-губернатора ХМАО Геннадия Бухтина: «Это событие может внести коррективы в существовавшие первоначальные планы. Филатова или Трубецкого могут пригласить на работу в окружное правительство. А кресло главы Сургута займет неожиданный претендент, который вообще до этого не рассматривался в этом качестве». Трубецкой в разговоре с URA.RU заявил, что не планирует выдвигать кандидатуру на пост мэра Сургута. Томазова и Филатов не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что определен полный состав конкурсной комиссии по выборам главы Сургута. В него вошли первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов, вице-спикер окружной Думы Александр Сальников, а также еще ряд окружных чиновников, сургутских депутатов, сопредседатель югорского отделения ОНФ Лариса Белоцерковцева и представитель ПАО «Сургутнефтегаз» Галина Галимова.