В Пермском крае изменилась динамика заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных заболевших десятый день подряд составляет менее 290 человек в сутки. Начиная с 11 января все школы и техникумы в крае перешли на очный формат обучения. Тем не менее, большинство действующих ограничений продолжат действовать до 24 января. URA.RU публикует обновленный список того, что можно, и что нельзя во вермя карантина.
В Пермском крае по 24 января запрещено:
- работа организаций общественного питания в период с 01:00 до 06:00 часов по местному времени (исключение — организации общепита с условиями доставки, а также организации, работающие в аэропорту Перми);
- работа ночных клубов, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;
- проведение в кафе и ресторанах корпоративных мероприятий, свадеб, банкетов, юбилеев и других торжеств.
- проведение массовых (деловых, культурных, развлекательных, спортивных и др.) мероприятий за исключением тех, что указаны далее в тексте;
В Пермском крае разрешены:
- катание на коньках на открытых и закрытых катках при условии: нахождение одного человека на 10 кв. метров (на крытых катках — не более 30 человек на льду одновременно);
- массовые мероприятия на улицах (при условии одновременного нахождения на них не более 400 человек и только после согласования с органами власти и уведомления Роспотребнадзора);
- массовые мероприятия в помещениях (при условии нахождения в помещении до 30 человек, на каждого из которых приходится не менее 4 кв. метров площади);
- официальные спортивные мероприятия с количеством зрителей до 20% от общей вместительности спортивного объекта;
- мероприятия, проводимые в случаях, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах;
- мероприятия по организованному активному и экологическому туризму;
- одиночные пикеты без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции;
- деловые, культурные, досуговые и иные мероприятия с численностью участников до 10 человек;
- иные мероприятия, проводимые на основании разрешения оперштаба по борьбе с COVID-19 по предложениям властей.
В Пермском крае введен дистанционный режим работы:
- для всех работников, выполнение трудовой функции которых возможно дистанционно;
- работников из числа граждан в возрасте, старше 65 лет;
- работников, имеющих хронические заболевания (не менее 30% от штатной численности работников организации);
- для госслужащих, работников госпредприятий и госучреждений (не менее 30%).
Организациям, предоставляющим какие-либо услуги, рекомендовано принимать граждан по предварительной записи. Граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции по 24 января включительно.
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