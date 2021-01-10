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Что разрешено и что запрещено в Пермском крае из-за коронавируса. Новый список

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, женщина в маске, масочный режим
Ограничения продолжают действовать до 24 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае изменилась динамика заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных заболевших десятый день подряд составляет менее 290 человек в сутки. Начиная с 11 января все школы и техникумы в крае перешли на очный формат обучения. Тем не менее, большинство действующих ограничений продолжат действовать до 24 января. URA.RU публикует обновленный список того, что можно, и что нельзя во вермя карантина.

В Пермском крае по 24 января запрещено:

  • работа организаций общественного питания в период с 01:00 до 06:00 часов по местному времени (исключение — организации общепита с условиями доставки, а также организации, работающие в аэропорту Перми);
  • работа ночных клубов, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;
  • проведение в кафе и ресторанах корпоративных мероприятий, свадеб, банкетов, юбилеев и других торжеств.
  • проведение массовых (деловых, культурных, развлекательных, спортивных и др.) мероприятий за исключением тех, что указаны далее в тексте;

В Пермском крае разрешены:

  • катание на коньках на открытых и закрытых катках при условии: нахождение одного человека на 10 кв. метров (на крытых катках — не более 30 человек на льду одновременно);
  • массовые мероприятия на улицах (при условии одновременного нахождения на них не более 400 человек и только после согласования с органами власти и уведомления Роспотребнадзора);
  • массовые мероприятия в помещениях (при условии нахождения в помещении до 30 человек, на каждого из которых приходится не менее 4 кв. метров площади);
  • официальные спортивные мероприятия с количеством зрителей до 20% от общей вместительности спортивного объекта;
  • мероприятия, проводимые в случаях, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах;
  • мероприятия по организованному активному и экологическому туризму;
  • одиночные пикеты без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции;
  • деловые, культурные, досуговые и иные мероприятия с численностью участников до 10 человек;
  • иные мероприятия, проводимые на основании разрешения оперштаба по борьбе с COVID-19 по предложениям властей.

В Пермском крае введен дистанционный режим работы:

  • для всех работников, выполнение трудовой функции которых возможно дистанционно;
  • работников из числа граждан в возрасте, старше 65 лет;
  • работников, имеющих хронические заболевания (не менее 30% от штатной численности работников организации);
  • для госслужащих, работников госпредприятий и госучреждений (не менее 30%).

Организациям, предоставляющим какие-либо услуги, рекомендовано принимать граждан по предварительной записи. Граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции по 24 января включительно.

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