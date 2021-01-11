Правительство РФ снизило ставки по льготным кредитам. Нововведение коснется части россиян

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Льготные кредиты для малого бизнеса и самозанятых будут выдаваться под 7% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Правительство РФ снизило ставку по льготным кредитам для малого бизнеса и самозанятых с 8,5% до 7%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами РФ.

«Сейчас льготные кредиты будут выдаваться под семь процентов годовых», — цитирует Мишустина РИА «Новости». Ранее ставка составляла 8,5% годовых. Правительство РФ предусмотрело такое снижение для малого бизнеса и самозанятых граждан.

Мишустин подчеркнул, что у предпринимателей появится больше возможностей для развития бизнеса. Кроме этого, такой шаг позволит снизить долговую нагрузку бизнесменов, добавил он.

Ранее члены партии «Коммунисты России» выступили с предложением простить гражданам кредиты до трех миллионов рублей. Это связано с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. В Госдуме РФ заявили, что такая инициатива не может быть реализована, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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