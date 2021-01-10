Прокуратура Екатеринбурга вмешалась в скандал со сносом ПРОМЭКТа

Прокуратура уже опросила подрядчика, который проводит работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Конфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Прокуратура Екатеринбурга выясняет обстоятельства крушения на улицу одной из стен здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ). Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, уже опрошен подрядчик, осуществляющий демонтаж объекта, а также запрошены документы в корпорации «Маяк», которая владеет зданием.

«Прокуратура <…> организовала проверку в связи с демонтажом конструкций здания бывшего техникума, а также обрушением стены здания по указанному адресу во время сноса. В настоящее время опрошен генеральный директор подрядной организации — ООО «ГУП Инвестстрой», осуществляющей снос здания, запрошены необходимые документы в ООО «Корпорация «Маяк» и ООО «ГУП Инвестстрой»», — говорится в заявлении. Уточняется, что к проверке также привлечены сотрудники областного Департамента государственного жилищного и строительного надзора.

При этом работы по сносу здания бывшего ПРОМЭКТа продолжаются, поскольку предписаний или постановлений об их приостановке не поступало, уточнили в пресс-службе компании «Маяк». «Все идет в штатном режиме. Предприняты необходимые меры для безопасного демонтажа», — заявили в компании, подчеркнув, что здание на ул. Декабристов, 20 является аварийным.

Как писало URA.RU, конфликт вокруг сноса конструктивистского здания бывшего ПРОМЭКТа длится с конца 2020 года. «Маяк» планирует возвести на его месте две высотки. В то время как общественники требуют остановить работы и признать постройку объектом культурного наследия. Реагируя на протест, мэрия также безуспешно просила «Маяк» отложить демонтаж, пока эксперты оценивают значимость здания. Накануне, 10 января, во время проведения очередного раунда работ на пешеходную часть улицы рухнула одна из стен. Реагируя на это, врио мэра Алексей Орлов поручил наказать застройщика при помощи прокуратуры.