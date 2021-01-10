Мэр Екатеринбурга накажет застройщика, который сносит ПРОМЭКТ

Руководство города разозлил инцидент с падением стены на улицу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Конфликт вокруг сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Врио мэра Екатеринбурга Алексей Орлов поручил наказать строительную корпорацию «Маяк», которая сносит конструктивистское здание бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ). Как сообщил источник URA.RU, участвовавший в утреннем совещании в горадминистрации, это стало реакцией властей на обвал стены при демонтаже объекта.

«У администрации не было полномочий препятствовать сносу [здания ПРОМЭКТа]. Однако, поскольку „Маяк“ допустил обрушение стены на улицу, все [городские] службы должны его [застройщика] мочить при помощи прокуратуры и всевозможных предписаний. Конечно, в рамках закона», — передал контекст обсуждения инсайдер. Пресс-секретарь врио мэра Анатолий Карманов на момент публикации не ответил на звонок URA.RU.

Как писало URA.RU, компания «Маяк» сносит принадлежащее ей здание ПРОМЭКТа на ул. Декабристов, 20, чтобы на его месте возвести две высотки. При этом общественники требуют остановить работы и признать постройку объектом культурного наследия. Мэрия также просила «Маяк» отложить демонтаж, пока эксперты оценивают значимость здания.

Накануне, 10 января, во время проведения очередного раунда работ на пешеходную часть улицы рухнула одна из стен. Комментируя инцидент, в мэрии заявили, что городские службы, выехав на место, зафиксировали все нарушения. В свердловской прокуратуре корреспонденту обещали уточнить, поступали ли обращения от властных структур.