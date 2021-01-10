Роман Кокшаров был допрошен в суде стороной гособвинения Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Ленинском районном суде допросили бывшего вице-премьера правительства Пермского края Романа Кокшарова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. На суде Кокшаров заявил, что не считает себя виновным и лишь исполнял экс-губернатора края Максима Решетникова (сейчас является министром экономразвития РФ). Об этом URA.RU рассказал адвокат подсудимого Александр Струков.

«Сегодня Кокшаров отвечал на вопросы гособвинителя. Позиция его неизменна: виновным он себя не признает. Естественно, гособвинитель задавал вопросы и относительно роли губернатора, характера [данных Кокшарову] поручений. Роман Александрович в ходе заседания заявил, что исполнял поручения губернатора в пределах своих полномочий, не выходя за них», — сказал Струков.

По словам адвоката, суду также был предоставлен ряд документов, которые обосновывают позицию защиты. Речь идет об ответах министерств транспорта и территориального развития, администрации Гайнского района, Единой дежурно-диспетчерской службы. Список доказательств невиновности бывшего пермского вице-премьера, по словам Струкова, «собран достаточно внушительный». В пресс-службе минэкономики РФ от каких-либо комментариев по поводу высказываний Кокшарова воздержались.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Кокшарова началось в апреле 2020 года. По версии следствия, экс-чиновник краевого правительства помогал коммерческой фирме выполнять госконтракты. Кроме того, по его указанию в Гайнском районе края был введен режим ЧС, чтобы в обход конкурсных процедур приобрести два катера для паромной переправы. Ранее на суде было зачитано письмо Решетнокова. Содержание письма суд засекретил.