10 января 2021
09 января 2021
08 января 2021

Челябинцы обсуждают новый побочный эффект от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Агро 2014. Еда. Челябинск, свинина, мясо
Переболевшие не могут есть мясо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жители Челябинской области пожаловались на новый побочный эффект после коронавируса. Речь идет об извращении вкуса мяса, после которого переболевшие вынуждены временно перестать его употреблять в пищу. Подобный эффект подтвердил URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.

«Дочери 12 лет, бессимптомно перенесла COVID осенью. Пропало обоняние, теперь немного возвращаются запахи, но не может есть еду, где содержится мясо, говорит что запах и послевкусие ужасные», — рассказывает одна из участниц сообщества «Подслушано у девушек Челябинск» в Вконтакте. В комментариях читатели также делятся историями, как после перенесенной коронавирусной инфекции временно были вынуждены стать вегетарианцами.

«У 50% заболевших коронавирусной инфекцией действительно может пропадать обоняние или вкус, а также происходить извращение обонятельных либо вкусовых рецепторов. У разных людей восстановление занимает разное время, но, как правило, этот период составляет несколько недель, в редких случаев — месяцев», — отметил URA.RU Выгоняйлов.

Эпидемиолог добавил, что данный симптом характерен не только для короновирусной инфекции, а может встречаться при других респираторно-вирусных инфекциях, заболеваниях верхних дыхательных путей и ряде патологий центральной нервной системы. Это требует дополнительной консультации соответствующих специалистов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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