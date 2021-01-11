Экс-премьер Украины рассказал о подготовке убийства Януковича

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Виктора Януковича. Москва, янукович виктор, рука на сердце
Виктору Януковичу удалось скрыться Фото: Макс Новиков © URA.RU
новость из сюжета
Война на Украине

Участники Евромайдана планировали убить экс-президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года. Об этом рассказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Бандиты с площади захватили здание Администрации президента, не скрывая свои намерения уничтожить Януковича как президента, физически уничтожить», — заявил Азаров в интервью изданию «Страна.ua». Он уточнил, что главе Украины тогда с трудом удалось покинуть администрацию президента. Вместе с ним оттуда выехал глава АП Андрей Клюев. Они отправились в [резиденцию Януковича под Киевом] «Межигорье», уточнил политик.

Бывший премьер-министр Украины также вспомнил, что после служба охраны президента, которая располагала своей разведкой, доложила Януковичу, что на «Межигорье» движется большая толпа из 5-6 тысяч человек. «В составе этой толпы находилась специально подготовленная группа, которая должна была после захвата толпой Межигорья уничтожить физически Януковича», — поделился Азаров.

Политик, в частности, вспомнил события, когда 21 февраля Янукович улетел из Киева. Тогда чтобы избежать кровопролитие, Янукович покинул свою резиденцию и эвакуировался в Харьков. Массовые антиправительственные выступления, проходившие зимой 2013—2014 года на Украине, закончились свержением Януковича, напоминает «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...