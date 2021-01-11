Автоэксперты раскрыли, чем грозят новые наказания для водителей

Автомобилисты могут быть еще более опасны после долгого перерыва в вождении Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Лишение водителей прав за три грубых нарушения ПДД в течение года может спровоцировать волну взяточничества в России. Таким мнением с URA.RU поделился председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук.

«Это приведет к росту взяток. Человек вместо лишения прав предпочтет дать взятку гаишнику», — считает автоэксперт. По его мнению, вместо лишения прав водителей лучше ограничиться штрафами, так как данная мера совершенно неэффективна — многие люди все равно продолжают ездить без прав, в том числе, из-за сокращения числа гаишников на дорогах.

Однако координатор движения «Общество синих ведерок», автоэксперт Петр Шкуматов полагает, что лишение прав в данном случае является справедливым наказанием. При этом собеседник агентства подчеркнул, что лишение права управления транспортным средством не должно быть наказанием, оно должно сопутствовать процессу переобучения водителя. «Иначе он не ездит полтора года, теряет опыт и потом выезжает на дороги еще более опасным водителем», — заключил он.

Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков также считает, что для автомобилистов, совершающих грубые нарушения ПДД, стоит ужесточать наказание. «Мы всегда выступаем за усиление ответственности для злостных нарушителей, так как [их действия] приводят зачастую к тяжелым травмам и гибели как виновников ДТП и их пассажиров, так и других невольных его участников», — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что Минюст РФ намерен дополнить новый КоАП новой нормой, согласно которой российских водителей начнут лишать прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. В частности, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, превышение скорости на 60 км/ч, передает портал argumenti.ru.