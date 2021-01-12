Политэлиты обсуждают новую фигуру на пост главы Сургута

Вице-спикер Тюменской областной Думы Галина Резяпова рассчитывает, что 12 января интрига на выборах главы Сургута будет развенчана Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Отставка Вадима Шувалова

Среди политического истеблишмента Югры обсуждается новая фигура, которую прочат на пост главы Сургута — вице-спикер Тюменской областной Думы Галина Резяпова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству.

«У Галины Александровны большой опыт работы в разных органах власти. Она только в должности первого заместителя главы Сургутского района отработала восемь лет. Сейчас работает в областном парламенте, срок полномочий у действующего созыва депутатов заканчивается осенью. Но она абсолютно в повестке Сургута и района. Активно подключается к работе во время выборов, обладает большим авторитетом среди местных политэлит», — считает инсайдер. Он также добавил, что вице-спикер Тюменской областной думы входит в число кандидатур, которые рассматриваются на должность главы города.

Галина Резяпова в разговоре с URA.RU заявила, что у нее нет и не было амбиций занять пост мэра Сургута. «Я думаю, что сегодня появятся реальные кандидаты, понимающие, что это за должность. Глава Сургута — человек, который несет ответственность за четверть населения Югры. Здесь нужно и хорошо знать местное самоуправление, и сам город, и обладать жизненным и управленческим опытом. А также быть отличным коммуникатором, чтобы взаимодействовать с различными структурами и окружными властями. Ведь такой большой город как Сургут — это сложная система», — прокомментировала вице-спикер Тюменской областной Думы.

Ранее URA.RU сообщало, что по версии инсайдеров реальный кандидат на пост главы Сургута появится в последний день приема документов — 12 января. К числу вероятных претендентов относят и. о. главы Сургута Анну Томазову, главу Сургутского района Андрея Трубецкого и депутата Думы ХМАО Андрея Филатова.