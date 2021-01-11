Россия поставит «Спутник V» на Ближний Восток

Министерство здравоохранения Палестины зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса „Спутник V“ Министерством здравоохранения государства Палестина», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что вакцина была зарегистрирована по ускоренной процедуре.
По подобному алгоритму препарат приняли в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире. Поставки вакцины в Палестину начнутся в течение месяца. В первом квартале 2021 года в стране начнется вакцинация.
Директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцинация на Ближнем Востоке позволит ускорить победу над пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что «Спутник V» уже приняли в Европе, Азии, Латинской Америке и Африке. В пресс-службе РФПИ отметили, что цена вакцины для других стран составляет 10 долларов за инъекцию. Благодаря этому препарат доступен для развивающихся стран.
Ранее журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели заявил, что доверяет российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что препарат обладает эффективностью 90%.
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