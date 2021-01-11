Ученый назвал вакцину от коронавируса с эффективностью 100%

Константин Северинов уверен, что китайская вакцина от коронавируса Sinovac обладает эффективностью 100% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Единственной полностью эффективной вакциной от коронавируса является китайский препарат Sinovac. Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор университета Ратгерса (США) Константин Северинов.

«Единственная вакцина, которая, наверное, гарантировано будет работать и не будет вызывать никаких проблем — это китайская вакцина Sinovac», — рассказал Северинов в эфире радио «Эхо Москвы». Он отметил, что эта вакцина будет действенна, потому что для ее создания используется неактивный, убитый коронавирус. Северинов подчеркнул, что такая вакцина будет дороже аналогов, использующих активный коронавирус.

Также ученый отметил эффективность препарата, созданного российским Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. По словам Северинова, вакцины, созданные с использованием неактивных вирусов, применяются для лечения полиомиелита и других заболеваний.

Ранее журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели рассказал, что российская вакцина «Спутник V» входит в число препаратов от коронавируса, которым можно доверять. Он отметил, что уровень эффективности прививки превысил 90%.