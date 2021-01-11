Роскомнадзор отреагировал на утечку данных владельцев Hyundai

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, hyundai, creta
Роскомнадзор потребовал от Hyandai полного отчета о произошедшем и принятых мерах Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Роскомнадзор потребовал от компании Hyandai предоставить информацию о вероятной утечке личных данных 1,3 млн владельцев автомобилей этой марки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

«В адрес Hyundai было направлено письмо с требованием предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства. В случае подтверждения информации Роскомнадзор потребовал сообщить о причинах произошедшего, а также рассказать о мерах, которые приняла компания, чтобы минимизировать риски доступа к личным данным. В ведомстве добавили, что обращения от граждан не поступали.

Ранее стало известно, что на теневых форумах были выставлены на продажу базы данных владельцев автомобилей марки Hyundai. База, по информации газеты «Коммерсант», содержит записи о 1,3 млн зарегистрированных пользователей официального сайта компании. Речь идет о ФИО, телефонах и домашних адресах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...