Роскомнадзор отреагировал на утечку данных владельцев Hyundai

Роскомнадзор потребовал от компании Hyandai предоставить информацию о вероятной утечке личных данных 1,3 млн владельцев автомобилей этой марки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
«В адрес Hyundai было направлено письмо с требованием предоставить сведения о возможной утечке персональных данных пользователей сайта hyundai.ru», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства. В случае подтверждения информации Роскомнадзор потребовал сообщить о причинах произошедшего, а также рассказать о мерах, которые приняла компания, чтобы минимизировать риски доступа к личным данным. В ведомстве добавили, что обращения от граждан не поступали.
Ранее стало известно, что на теневых форумах были выставлены на продажу базы данных владельцев автомобилей марки Hyundai. База, по информации газеты «Коммерсант», содержит записи о 1,3 млн зарегистрированных пользователей официального сайта компании. Речь идет о ФИО, телефонах и домашних адресах.
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