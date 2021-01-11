11 января 2021

Глава ВОЗ оценил опасность японского штамма коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Японский штамм коронавируса не агрессивнее аналогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мутация COVID-19, обнаруженная в Японии, не агрессивнее других штаммов. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной», — цитируют его РИА «Новости». Других подробностей глава организации не привел.

Ранее в Японии у четырех человек выявили новый штамм COVID-19. Заболевшие прибыли из Бразилии. По данным ученых, обнаруженная мутация COVID-19 схожа с мутациями высокого заражения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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