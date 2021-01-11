Глава ВОЗ оценил опасность японского штамма коронавируса

Мутация COVID-19, обнаруженная в Японии, не агрессивнее других штаммов. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Новый вариант коронавируса, обнаруженный в Японии, пока не сделал инфекцию более агрессивной», — цитируют его РИА «Новости». Других подробностей глава организации не привел.
Ранее в Японии у четырех человек выявили новый штамм COVID-19. Заболевшие прибыли из Бразилии. По данным ученых, обнаруженная мутация COVID-19 схожа с мутациями высокого заражения.
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