В Японии нашли новую мутацию коронавируса

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Вакцинация от COVID-19. Магнитогорск, холодильник, вакцинация, коронавирус
Новый вид схож с мутациями высокого заражения Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Японии у четырех человек выявили новый штамм COVID-19. Заболевшие прибыли из Бразилии, сообщают специалисты японского Национального института инфекционных болезней.

«Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. Тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин», — говорится в сообщении, которое приводит РИА «Новости».

По данным ученых, обнаруженный штамм COVID-19 схож с мутациями высокого заражения. В частности, аналогичным свойством обладает штамм коронавируса с 23 новыми мутациями, который обнаружили в Великобритании в начале декабря. Российские вирусологи высказали мнение, что британский вид намного заразнее своего предшественника.

О возможном появлении нового штамма коронавируса заявили и в США. Такую информацию публикуют «Ведомости».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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