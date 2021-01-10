В Японии нашли новую мутацию коронавируса

Новый вид схож с мутациями высокого заражения Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Японии у четырех человек выявили новый штамм COVID-19. Заболевшие прибыли из Бразилии, сообщают специалисты японского Национального института инфекционных болезней.

«Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. Тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин», — говорится в сообщении, которое приводит РИА «Новости».

По данным ученых, обнаруженный штамм COVID-19 схож с мутациями высокого заражения. В частности, аналогичным свойством обладает штамм коронавируса с 23 новыми мутациями, который обнаружили в Великобритании в начале декабря. Российские вирусологи высказали мнение, что британский вид намного заразнее своего предшественника.

О возможном появлении нового штамма коронавируса заявили и в США. Такую информацию публикуют «Ведомости».