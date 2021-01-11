11 января 2021

ПФР: кто в 2021 году будет получать пенсию более 30 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3% в 2021 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Пенсионеры, получавшие до 2019 года выплаты больше 25 тысяч рублей, в 2021 году могут рассчитывать на пенсию свыше 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года», — говорится на сайте ПФР. Фонд представил таблицу, на которой видно, что пенсионеры с пенсией в 25 000 рублей в 2019 году, в 2021 году будут получать 30 326 рублей из-за индексаций. А граждане с пенсией в 26 тысяч рублей, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в 31 539 рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о дополнительной индексации пенсий в течение года, передает «Федеральное агентство новостей». А лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов уверен, что в 2021 году работающие пенсионеры также могут ожидать индексацию выплат, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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