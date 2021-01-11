Очагом возгорания считается квартира на втором этаже Фото: Олег Манваров © URA.RU

В квартире, которая считается очагом пожара в жилом доме на улице Рассветной в Екатеринбурге, проживала семья, которая была отключена от электричества. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что жильцы этой квартиры использовали свечи и горелки для освещения жилого помещения.

«На втором этаже в доме жила пьющая семья, они были отключены от электричества. Для освещения квартиры люди пользовались свечами, горелками. В итоге произошел пожар», — заявил инсайдер URA.RU. Ранее старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова говорила, что в квартире на втором этаже помимо горелок, были найдены окурки от табачных изделий.

Корреспонденты агентства с места происшествия передают, что из-за пролива конструкции, в магазине «Пятерочка», который расположен на первом этаже загоревшегося дома, обвалился потолок в подсобке. Сам магазин продолжает работу.

В ночь на 12 января в Екатеринбурге возник пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветной. На данный момент известно, что при возгорании погибли восемь человек. Предварительной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем.