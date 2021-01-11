При пожаре погибли восемь человек, в том числе ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь на 12 января в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветной. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что виновниками возгорания могла стать семья, которая была отключена от электричества. Инсайдер уточнил, что жильцы квартиры пользовались горелками и свечами для освещения помещения. Агентство собрало известные факты о трагедии на данный момент.

По информации старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, сообщение о пожаре поступило 12 января в 2:52 на телефон Единой диспетчерской службы;

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил, что в 3:40 пожарная часть №1 Кировского района уведомило о возгорании дежурную часть ОП №2 УМВД по Екатеринбургу;

старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что при пожаре погибли восемь человек, в том числе ребенок;

известно о девяти пострадавших;

предварительной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем;

очаг пожара расположен в квартире на втором этаже. Предварительно установлено, что там использовались горелки, а также были обнаружены окурки от табачных изделий;

прорабатываются и другие версии причины возгорания, среди которых замыкание электропроводки, неисправность электрооборудование и другие;

одна из жительниц дома просила помощи во время пожара в своем Twitter. В СМИ появилась информация, что она и ее 7-летняя дочь погибли.

возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»;

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился оказать всю необходимую помощь родным погибших и пострадавшим при пожаре;

также Куйвашев поручил врио главы Екатеринбурга Алексею Орлову обеспечить нуждающихся жильем из маневренного фонда;

сам Орлов уже прибыл на место происшествия.