11 января 2021

Что известно о пожаре в жилом доме в Екатеринбурге. Главное к этому часу

© Служба новостей «URA.RU»
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При пожаре погибли восемь человек, в том числе ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь на 12 января в Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Рассветной. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что виновниками возгорания могла стать семья, которая была отключена от электричества. Инсайдер уточнил, что жильцы квартиры пользовались горелками и свечами для освещения помещения. Агентство собрало известные факты о трагедии на данный момент.

  • По информации старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, сообщение о пожаре поступило 12 января в 2:52 на телефон Единой диспетчерской службы;
  • Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил, что в 3:40 пожарная часть №1 Кировского района уведомило о возгорании дежурную часть ОП №2 УМВД по Екатеринбургу;
  • старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что при пожаре погибли восемь человек, в том числе ребенок;
  • известно о девяти пострадавших;
  • предварительной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем;
  • очаг пожара расположен в квартире на втором этаже. Предварительно установлено, что там использовались горелки, а также были обнаружены окурки от табачных изделий;
  • прорабатываются и другие версии причины возгорания, среди которых замыкание электропроводки, неисправность электрооборудование и другие;
  • одна из жительниц дома просила помощи во время пожара в своем Twitter. В СМИ появилась информация, что она и ее 7-летняя дочь погибли.
  • возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»;
  • губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился оказать всю необходимую помощь родным погибших и пострадавшим при пожаре;
  • также Куйвашев поручил врио главы Екатеринбурга Алексею Орлову обеспечить нуждающихся жильем из маневренного фонда;
  • сам Орлов уже прибыл на место происшествия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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