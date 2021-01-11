11 января 2021

Мэр Екатеринбурга: гибели людей в доме можно было избежать

© Служба новостей «URA.RU»
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Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, орлов алексей
При пожаре в девятиэтажном доме погибли восемь человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гибели людей при пожаре в жилом доме на улице Рассветной в Екатеринбурге можно было избежать, если бы они вышли на балконы, заявил врио главы города Алексей Орлов, прибывший на место трагедии. По его словам, причина возгорания в одной из квартир — неосторожное обращение с огнем, как и сообщало URA.RU.

«Причина смерти <…> — отравление угарным газом. Сильное задымление в подъезде [было], если бы люди вышли на балконы, остались бы в квартирах, то пожарные всех бы эвакуировали», — цитирует Орлова ТАСС.

Как писало URA.RU, пожар в девятиэтажке на ул. Рассветная, 7 произошел в ночь на 12 января. На данный момент известно, что при возгорании погибли восемь человек (90 человек эвакуировали в гимназию №176). На месте продолжают работать сотрудники МЧС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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