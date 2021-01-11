Из-за погоды в ЯНАО ограничено движение по зимникам

Дорога на Красноселькуп работает с ограничениями (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Движение транспорта по зимней автомобильной дороге из Красноселькупа в Коротчаево ограничено из-за погодных условий. По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, проезд по зимнику разрешен только для полноприводных транспортных средств массой до 30 тонн.

«С 8.00 12 января открывается движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп для полноприводных авто массой до 30 тонн», — говорится в сообщении ведомства. Накануне вечером работа зимника из-за погодных условий была полностью приостановлена.

Что касается остальных зимников ЯНАО, то, согласно интерактивной карте, на 12 января полностью открытыми остаются дорога Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги (в границах ЯНАО, кроме дороги на Новый Киеват), дороги на Овгорт через Ямгорт и на Лопхари через Горки, а также Белоярск — Аксарка — Салемал. Зимник из Салемала на Сюнай-Сале через Яр-Сале и Панаевск остается закрытым.

При этом полное открытие данной автодороги запланировано на конец января — прошлой зимой дорогу в Яр-Сале так и не запустили в эксплуатацию из-за недостаточной толщины льда. В результате водители выезжали на зимник, большая часть которого проходит по руслам рек и проток, на свой страх и риск.

На ледовой переправе напротив, увеличена грузоподъемность транспортных средств, выезжающих на лед Оби. Для колесных машин она составляет 25 тонн, для гусеничных — 40 тонн.