Чего Москва ждет от губернаторов «новой волны». Кейс из ЯНАО

У Дмитрия Артюхова в 2020 году было много важных решений, но некоторые из них потребовали разговора с Москвой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Установки, которые Кремль сформулировал для губернаторов новой формации, получили видимые очертания. В 2020 году центр послал одному из российских технократов, главе ЯНАО Дмитрию Артюхову, три сигнала, которые воплотились в знаковые решения, сообщили источники URA.RU в политсреде. Федеральные эксперты говорят, что кейс Артюхова — это пример месседжа, который сегодня Москва шлет лидерам регионов.

Артюхов возглавил Ямал весной 2018 года, сменив своего патрона Дмитрия Кобылкина, ушедшего в федеральную политику. За 2,5 года Артюхов стал одним из ярчайших чиновников-технократов: близкий к Кремлю Экспертный институт социальных исследований поставил ямальца на первое место в топе губернаторов «новой волны».

С подачи Дмитрия Артюхова в 2020 году в ямальской политике произошли масштабные перестановки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2020-м молодой управленец доказал политическую самостоятельность. Для ЯНАО прошедший год стал временем больших изменений — во многом с подачи Артюхова. В регионе сменилась треть мэров, в правительство и заксобрание пришли новые лица, а некогда могущественные политики, как Алексей Ситников и Иван Костогриз, отошли на вторые роли. Воплотились в жизнь долгожданные проекты — мост через реку Пур и дорога из Салехарда в Надым.

Артюхов лично курировал каждое из этих событий. Но по меньшей мере три из них, как рассказали URA.RU собеседники во властных кругах, сопровождались участием Москвы. Одно решение было принято по прямой рекомендации Кремля, еще два состоялись с одобрения федеральных властей.

Во-первых, весной 2020 года центр дал Артюхову добро на формирование собственного клана.

«Вопрос быстро согласовали, и губернатор получил карт-бланш на зачистку старой команды Кобылкина», — поделился инсайдер агентства в правительстве ЯНАО.

В результате в Новом Уренгое, Муравленко, Пуровском и Надымском районах сменилась власть: мэры, которые считались близкими соратниками Кобылкина, покинули кабинеты, а их места заняли ставленники Артюхова. В правительстве усилился верный союзник губернатора Александр Калинин, которого повысили до первого заместителя.

Зачистка коснулась не всех членов команды Кобылкина: глава Ноябрьска Алексей Романов, ближайший человек экс-губернатора, по-прежнему удерживает власть, а бывший мэр Муравленко Александр Подорога и вовсе усилился, получив пост замгубернатора. Политолог Андрей Ткаченко связывает это с особым подходом Кремля к ротации глав: «Смена мэров идет по принципу эффективности. Москва разрешает губернатору продолжать в том же ключе, если он меняет мэров, исходя из их эффективности, а не из своих личных предпочтений».

Масштабно обновил команду мэров не только Артюхов, но и его челябинский коллега Алексей Текслер Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сравнимую по масштабам ротацию провели и другие недавно избранные губернаторы — челябинский Алексей Текслер и иркутский Игорь Кобзев. Минувшим летом оба, как и Артюхов, сменили сразу треть глав муниципалитетов. Президент Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Алексей Куртов видит в этом естественную тенденцию: «Для новых губернаторов важно оценить эффективность доставшейся команды. Пандемия в этом смысле хорошо показала, кто из глав как работает».

Во-вторых, Артюхову было позволено избежать социального недовольства за счет средств окружного бюджета. По словам близкого к правительству инсайдера URA.RU, с этим связано введение нового порядка начисления северного коэффициента. «Новый порядок решал две проблемы — поднимал зарплату бюджетникам и привлекал кадры из других регионов, закрывая дыры в здравоохранении и социалке», — рассказал инсайдер.

Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин согласился, что федеральный центр одобряет такие инициативы губернаторов. «Работает принцип „если есть деньги — действуй“», — заметил эксперт. Целесообразность подхода подтверждает и политолог Куртов: «От центра стоит задача успокоить людей, сделать так, чтобы у них было больше веры, что ими управляют грамотные профессионалы».

В-третьих, Артюхову поручили способствовать конкретным проектам госкорпораций, даже если придется нарушить прежние обязательства. Собеседник URA.RU в ямальской политтусовке и источник в добывающей отрасли указывают, что именно после этой установки губернатор отказался от негласных договоренностей с «Новатэком»: компания претендовала на Западно-Минховский участок на Гыдане, но в последний момент актив перехватила «Роснефть». «Видя, что креатура „Новатэка“ Кобылкин потерял позиции, Артюхов сориентировался, провел консультации и получил сигнал играть на стороне „Роснефти“ и усилившегося [гендиректора Игоря] Сечина», — пояснил инсайдер.

Решения губернатора отразились на крупнейших игроках добывающей отрасли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Другой собеседник агентства, знакомый с деталями торгов, заявил, что предварительное соглашение с «Новатэком» достигнуто не было. «Де-факто Артюхов не нарушал договор», — возразил источник.

Инсайдеры URA.RU сошлись во мнении, что личными инициативами Артюхова были завершение важных строек округа (Пуровский мост, трасса Надым — Салехард) и масштабные перестановки в депутатском корпусе. «Не думаю, что на это Артюхову требовалось какое-либо согласование», — согласился политолог Ткаченко.

Проведенные изменения были нужны губернатору, чтобы доказать Москве свою эффективность, считает политолог Шамиль Рак: «Артюхов провел точечное укрепление по политическому, экономическому и силовому блокам, а также усиление по линии нацпроектов. По этим направлениям спрос от Москвы достаточно серьезный».

Эксперт заметил, что так действовали и другие главы регионов. Это была реакция на федеральный тренд, запущенный в январе 2020-го с большого обновления правительства РФ.

Губернаторы получают от Москвы сигналы разной степени конкретики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Специалист по региональной политике Виталий Иванов называет пример Артюхова показательным. Эксперт отметил, что губернаторы «новой волны» получают от центра сигналы разной степени конкретики, главный из которых — четкий запрет на отсутствие публичных скандалов. «Но прямо сейчас главный показатель [работы губернатора] — соблюдение установок по линии борьбы с коронавирусом», — отметил политолог.

Вице-президент РАПК Петр Быстров добавил, что Кремль ждет от новых губернаторов понимания, что ответственность за ситуацию в регионах полностью лежит на них: «Недаром и президент, и правительство очень много полномочий предоставили регионам. В частности, в период пандемии коронавируса каждый регион самостоятельно выбирал степень вводимых ограничений и оптимальную тактику борьбы. То же касается о обновления элит — у губернаторов большая свобода в этом смысле».