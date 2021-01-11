Оппозиция Тюменской думы планирует лишить экс-губернаторов льгот

В списке бывших губернаторов Тюменской области и обладателей льгот — Сергей Собянин и Владимир Якушев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменскую областную думу внесены законопроекты об отмене льгот для бывших губернаторов и депутатов. Документы представлены в базе регионального парламента. Их автором выступает лидер фракции ЛПДР, депутат Глеб Трубин.

«С целью оптимизации расходов бюджета предлагается внести изменение в статью закона „О государственных должностях в Тюменской области“, которая предусматривает социальную гарантию высшему должностному лицу области, прекратившему полномочия, и членам его семьи», — говорится в тексте одного из законопроектов. Речь идет о бывших губернаторах. Сейчас им положено 75% возмещение стоимости путевок в санатории и проезда в отпуск. Одному из членов их семьи также компенсируют 50% данных расходов. Это правило предлагается отменить.

Второй внесенный документ направлен на отмену доплат к пенсиям, которые положены депутатам областной думы, работающим на профессиональной постоянной основе. В региональный закон предлагается внести поправку о том, что можно добровольно отказаться от этой преференции.

Сколько денег сэкономит бюджет региона, в случае принятия законопроектов, в текстах не уточняется. В повестку очередного заседания думы, которое состоится 11 февраля, эти вопросы в настоящее время не включены.