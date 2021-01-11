Новый мэр Березников нашел себе пиарщика

Екатерина Вехтер приступила к обязанностям с 12 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Березников Константин Светлаков сменил ответственного за внутреннюю политику в мэрии. Вместо Олега Красных к работе приступила Екатерина Вехтер. Об этом сообщает пресс-служба главы города на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Начальником управления по связям с общественностью и вопросам внутренней политики с 12 января назначена Екатерина Вехтер», — говорится в сообщении. До назначения Вехтер являлась главным специалистом по связям с общественностью ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат». В разные годы она работала в пресс-службе Березниковского отделения «Сбербанка», возглавляла службу информации березниковской компании «Телевидеоцентр».

По данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, кадровая ротация в управлении по связям с общественностью планировалась еще до Нового года. «Разговоры о том, что Красных покинет должность, начались сразу после ухода {прежнего главы города] Сергея Дьякова», — рассказал источник.

URA.RU писало, что после вступления в должность главы Березников в ноябре 2020 года, Светлаков начал формировать собственную команду. В частности, он назначил нового вице-мэра города и сменил сразу нескольких заместителей.