Бывший замминистра ЖКХ Пермского края стал вице-мэром

Бывший заместитель министра ЖКХ Пермского края Леонид Мокрушин назначен вице-мэром Березников. Об этом на своей официальной странице во «ВКонтакте» сообщила пресс-служба главы города.
«С 28 декабря первым заместителем главы администрации назначен Леонид Мокрушин», — информирует пресс-служба. До этого обязанности вице-мэра временно исполнял Максим Литвинов, начальник управления городского хозяйства.
Мокрушин до назначения занимал пост технического директора — главного инженера в структурном подразделении ООО «Пермская сетевая компания» — ОСП «Березниковская». С 2015 по 2017 год он являлся первым заместителем министра строительства и ЖКХ Пермского края.
URA.RU писало, что в начале декабря своих постов лишились сразу два заместителя главы Березников из команды прежнего мэра. Ранее глава города Константин Светлаков назначил своим заместителем бывшего главу администрации Кирово-Чепецка Михаила Шинкарева.
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