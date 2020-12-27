27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

Бывший замминистра ЖКХ Пермского края стал вице-мэром

© Служба новостей «URA.RU»
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Леонид Мокрушин приступил к работе в администрации Березников (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший заместитель министра ЖКХ Пермского края Леонид Мокрушин назначен вице-мэром Березников. Об этом на своей официальной странице во «ВКонтакте» сообщила пресс-служба главы города.

«С 28 декабря первым заместителем главы администрации назначен Леонид Мокрушин», — информирует пресс-служба. До этого обязанности вице-мэра временно исполнял Максим Литвинов, начальник управления городского хозяйства.

Мокрушин до назначения занимал пост технического директора — главного инженера в структурном подразделении ООО «Пермская сетевая компания» — ОСП «Березниковская». С 2015 по 2017 год он являлся первым заместителем министра строительства и ЖКХ Пермского края.

URA.RU писало, что в начале декабря своих постов лишились сразу два заместителя главы Березников из команды прежнего мэра. Ранее глава города Константин Светлаков назначил своим заместителем бывшего главу администрации Кирово-Чепецка Михаила Шинкарева.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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