В Свердловской области очередной антирекорд по смертям от COVID

Число умерших от коронавируса продолжает расти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 12 января с диагнозом COVID-19 скончалось 18 человек, сообщили в региональном оперштабе. Эта цифра является рекордной для Свердловской области, большего числа смертей с начала пандемии не фиксировалось.

Общее число смертельных случаев, по данным штаба, достигло 1 718. «Зарегистрирован 361 новый случай COVID-19 на Среднем Урале, — уточнили в штабе. — Состояние 579 госпитализированных оценивается как тяжелое, 338 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 217 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 2 766».

За сутки выписано 369 человек. Общее число выписанных достигло 55 665 пациентов. Всего с начала эпидемии заболело 63 261 свердловчан.