11 января 2021

В Свердловской области очередной антирекорд по смертям от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, ковид19
Число умерших от коронавируса продолжает расти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 12 января с диагнозом COVID-19 скончалось 18 человек, сообщили в региональном оперштабе. Эта цифра является рекордной для Свердловской области, большего числа смертей с начала пандемии не фиксировалось.

Общее число смертельных случаев, по данным штаба, достигло 1 718. «Зарегистрирован 361 новый случай COVID-19 на Среднем Урале, — уточнили в штабе. — Состояние 579 госпитализированных оценивается как тяжелое, 338 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 217 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 2 766».

За сутки выписано 369 человек. Общее число выписанных достигло 55 665 пациентов. Всего с начала эпидемии заболело 63 261 свердловчан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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