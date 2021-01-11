Экс-заместитель главы Перми нашла работу в мэрии Москвы

Ольга Немирова вышла на новую должность 11 января Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывшая заместитель главы Перми Ольга Немирова трудоустроилась в мэрию Москвы. Она возглавила одно из управлений департамента городского имущества мэрии.

«Ольга Немирова 11 января возглавила управление оформления имущественных и земельно-правовых отношений департамента городского имущества города Москвы», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Получить оперативный комментарий пресс-службы мэрии Москвы не удалось, агентство направило запрос.

Немирова занимала пост заместителя главы администрации Перми — начальника департамента земельных отношений. В июле прошлого года она уволилась. По одной из версий, причиной ее ухода из мэрии стали непростые взаимоотношения с краевой властью.

Ранее стало известно, что экс-министр финансов Пермского края Елена Чугарина нашла работу в департаменте образования и науки мэрии Москвы. Она заняла должность заместителя руководителя департамента.