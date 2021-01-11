11 января 2021

В тюменской полиции грядет громкая кадровая перестановка. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство городского парка в снег. Курган , полицейский, полиция
По данным источника, глава тобольской полиции объявил о намерении покинуть свой пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Начальник межмуниципального отдела МВД Тобольска (Тюменская область) Вадим Цветков объявил подчиненным о том, что покидает свой пост. Об этом URA.RU сообщил собственный источник, близкий к правоохранительным структурам.

«На последнем собрании с подчиненными Цветков объявил, что в ближайшее время покинет свой пост. О том, где он продолжит службу и будет ли продолжать ее вообще, на данный момент информации нет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе городского отдела полиции информацию об уходе Цветкова не подтвердили. «На данный момент изменений в кадровой политике у нас нет», — ответили там агентству.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области сменились прокуроры двух муниципалитетов. В Юргинском районе ведомство возглавил Рустам Ишметов, в Уватском — Артем Шмыков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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