По данным источника, глава тобольской полиции объявил о намерении покинуть свой пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник межмуниципального отдела МВД Тобольска (Тюменская область) Вадим Цветков объявил подчиненным о том, что покидает свой пост. Об этом URA.RU сообщил собственный источник, близкий к правоохранительным структурам.

«На последнем собрании с подчиненными Цветков объявил, что в ближайшее время покинет свой пост. О том, где он продолжит службу и будет ли продолжать ее вообще, на данный момент информации нет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе городского отдела полиции информацию об уходе Цветкова не подтвердили. «На данный момент изменений в кадровой политике у нас нет», — ответили там агентству.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области сменились прокуроры двух муниципалитетов. В Юргинском районе ведомство возглавил Рустам Ишметов, в Уватском — Артем Шмыков.