Николай Ольховский разочаровался в избирателях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске депутат Калининского райсовета, инвалид-колясочник Николай Ольховский заявил о сложении полномочий. По его словам, избиратели жертвуют слишком мало денег, чтобы он мог на них содержать семью и вести депутатскую работу.

«Мне удалось собрать пожертвования челябинцев на сумму 29 000 рублей ежемесячно. Этого не хватит, чтобы я мог обеспечивать себя и свою семью, — пояснил он на своей странице в „ВК“. — Своими руками челябинцы также не готовы поддерживать мою работу».

«Председатель совета принял заявление у меня о сложении полномочий. В ближайшее время его рассмотрят заочно, чтобы не затягивать вопрос», — заявил URA.RU сам Ольховский. Он также пояснил, что для нормальной жизни и работы ему нужно порядка 40 тысяч рублей в месяц.

По словам народного избранника, его акции в защиту городского бора, за удобные пешеходные переходы и тротуары, современный транспорт и честные выборы — это не то, что действительно нужно челябинцам. «Видимо, я борюсь не с теми проблемами, которые по-настоящему волнуют вас», — констатировал он.

Сейчас он отменил все ранее оформленные подписки на финансирование. «Будем считать, что теми пожертвованиями, которые вы перечислили, оплачены достигнутые в 2020 году результаты», — заключил депутат. Не согласным с такой постановкой вопроса он обещал вернуть деньги.