Вокруг назначения нового вице-мэра по СМИ развернется аппаратная интрига, уверены источники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

На место вице-мэра Екатеринбурга по связям с общественностью и СМИ претендуют сразу несколько человек, сообщили источники URA.RU в горадминистрации. Оно освободилось 12 января — Екатерина Куземка официально покинула горадминистрацию. По информации агентства, с 13 января ее обязанности будет исполнять начальник департамента информполитики мэрии Алексей Редин.

«Он — один из потенциальных кандидатов на место Куземки», — утверждает инсайдер в «сером доме». Впрочем, по словам другого собеседника агентства, такой исход маловероятен, поскольку Редина ассоциируют со старой городской командой бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. Сам Редин воздержался от комментариев по теме.

Помимо Редина в кулуарах на уровне слухов обсуждается еще несколько кандидатур. Так, в качестве потенциального преемника Куземки собеседники агентства называют гендиректора «Коммерсант-Урала» Сергея Плахотина, который хорошо знаком с врио мэра Алексеем Орловым и дружен с директором УГМК по общим вопросам Владимиром Белоглазовым (его называют неформальным советником Орлова).

«Также звучат фамилии помощников Орлова — Галины Токаревой (взаимодействующей со СМИ — прим. ред.) и Марины Фадеевой», — поделился источник в мэрии. Впрочем, в разговоре с агентством сама Галина Токарева подчеркнула, что «предложений подобного рода ей никогда не поступало». А Сергей Плахотин отметил, что сейчас «полностью погружен в дела „Коммерсанта“ и предстоящей презентации новой книги». В пресс-службе горадминистрации заявили, что не комментируют кадровые вопросы до официальных решений.

Новый замглавы Екатеринбурга по СМИ, скорее всего, будет назначен после завершения конкурса на пост мэра, который вакантен с 22 декабря. Сейчас обязанности градоначальника исполняет первый вице-мэр Алексей Орлов.