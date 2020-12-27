Источник: уходит главный идеолог мэрии Екатеринбурга

Екатерина Куземка работает в должности вице-мэра с мая 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга по связям с общественностью и СМИ Екатерина Куземка покидает горадминистрацию, сообщили URA.RU несколько источников, знакомых с ситуацией. По словам одного из собеседников агентства, несмотря на то, что чиновница находится в мэрии, ее обязанности исполняет директор департамента информполитики Алексей Редин.

«Сегодня утром ее [Куземку] вычеркнули из повестки утреннего совещания», — обратил внимание инсайдер. Другой источник сообщил, что замглавы города уже начала освобождать рабочий кабинет. «При этом Екатерина Анатольевна сейчас на месте, поэтому торопиться с выводами, возможно, не стоит», — заметил он.

По словам третьего собеседника URA.RU, Куземка уже написала заявление об уходе — якобы после встречи с врио мэра Алексеем Орловым 26 декабря. Впрочем, на момент публикации получить подтверждение, что такой разговор действительно был, не удалось: в пресс-службе мэрии воздержались от комментариев по теме, а сама Куземка не ответила на вопрос корреспондента в мессенджере.

Екатерина Куземка работает в статусе вице-мэра с мая 2019 года. На своем посту она отвечает не только за пиар городской команды, но и политические вопросы. Куземку называют соратницей Александра Высокинского, оставившего должность главы города 22 декабря. Описывая причины его отставки, некоторые инсайдеры допускали, что этому могли способствовать приписываемые Куземке интриги в отношениях мэрии с гордумой и резиденцией губернатора (хотя ее причастность к ним не доказана).