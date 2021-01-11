На жителях ЯНАО испытают вторую российскую вакцину от COVID

Вакцину «ЭпиВакКорона» доставят на Ямал до весны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ближайшие два месяца ЯНАО получит первую партию российского препарата от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом заявила главврач окружного Центра профилактики и борьбы со СПИД Людмила Волова. Прививку смогут испытать ямальцы, которые попадают под вакцинацию.

«В первом квартале текущего года ожидается поступление второй зарегистрированной российской вакцины „ЭпиВакКорона“. По мере увеличения доступных вакцин и объемов партий у людей появится возможность выбрать, какой из них сделать прививку», — рассказала Волова, ее слова приводит пресс-служба правительства ЯНАО. Главврач напомнила, что уже сейчас ямальцев прививают вакциной «Спутник V». Очередная партия из 1300 доз поступила на днях.

На данный момент вакцину на себе испытали 1100 жителей ЯНАО. Чуть больше трети из них, 424, уже поставили оба компонента. Как уточнили в правительстве, все привитые ямальцы «перенесли процедуру хорошо».

В середине декабря стало известно, что из-за проблем с транспортировкой вакцину «Спутник V» не могли принять четыре района ЯНАО. За весь период в округ поступило свыше 2700 доз препарата. Большинство получивших укол ямальцев — врачи. Также прививку ставят педагогам и работникам социальной сферы.

«ЭпиВакКорона» — вторая созданная и зарегистрированная российская вакцина. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн ранее называл ее наименее эффективным среди остальных отечественных препаратов против коронавируса.