Пептидная вакцина может оказаться слабее других Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пока только три российские вакцины дошли до разных стадий клинических испытаний. При этом в способах их работы есть существенные отличия, разобраться в которых URA.RU помог вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Суть каждой вакцины заключается в том, что мы должны ввести в организм вакцинированного такую аминокислотную, белковую последовательность, которая вызывает иммунитет», — объяснил Альтштейн. Но в способах создания вакцины есть существенная разница.

Вакцина Центра Гамалеи «Спутник V»

Появившийся самым первым «Спутник V» — аденовирусная вакцина. Она сделана на основе другого аденовируса. Такой вирус не способен вызвать у человека тяжелое заболевание. К тому же он устроен так, что не может даже размножаться в организме, объясняет вирусолог.

«В аденовирус вставлен ген коронавируса. Когда такую вакцину вводят в организм, этот ген попадает в клетки с помощью аденовируса. В клетках образуется белок, который вызывает иммунитет. Тогда образуются антитела и Т-лимфоциты, и человек будет защищен», — рассказал Альтштейн.

Вакцина Центра Чумакова

Это цельновирионная вакцина. Она отстает от других по стадии клинических испытаний и еще не получила своего названия. Однако эксперт предполагает, что она будет не самой слабой. Такая вакцина производится на основе погибшего вируса, поясняет Альтштейн.

«Другой способ добиться появления иммунитета — это взять сам коронавирус, очистить его, убить формалином и в таком виде вводить его как вакцину. Белок в самом вирусе есть, он будет вызывать иммунный ответ, и человек будет защищен», — объяснил вирусолог схему работы вакцины.

Вакцина Центра «Вектор» «ЭпиВакКорона»

«ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина на основе искусственно синтезированных белков. Этот препарат, по мнению Альтштейна, может оказаться менее эффективным. Вирусолог объяснил это слабой изученностью пептидных вакцин.

«Третий способ получить вакцину — это выяснить, какие белковые участки коронавируса вызывают иммунитет. Это выяснено. Тогда получают искусственные синтетические короткие молекулы этого белка. Они специальным образом собираются, и получается пептидная вакцина», — говорит Альтштейн.

Все три вакцины будут одинаково безопасны, считает медик. Однако препарат «Вектора» может оказаться немного слабее других. Все они вводятся в два приема. А какая из них лучше работает, покажет только третья фаза клинических испытаний, заключил Альтштейн.