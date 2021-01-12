ФСИН добивается реального срока для Навального по делу «Ив Роше»

Федеральная служба исполнения наказаний РФ запросила для блогера Алексея Навального реальный срок вместо условного осуждения по делу «Ив Роше». Соответствующий документ опубликован
«Категория дела: об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей», — говорится в сообщении ФСИН. Отмечается, что условный срок может быть заменен на реальный из-за совершения блогером нового преступления.
Навальный усмотрел несправедливость в этом решении ФСИН. В своем twitter-аккаунте он рассказал, что его условный срок закончился 30 декабря 2020 года. URA.RU не удалось дозвониться до пресс-службы УФСИН по Москве. Агентство направило запрос ведомству.
Ранее сообщалось, что условно осужденный Навальный 28 декабря 2020 года должен был явиться в УФСИН России в Москве. Однако блогер не смог явиться в отделение ведомства, потому что находился в Германии. Эксперты американского финансово-экономического журнала Forbes считают, что блогер больше не вернется в РФ. Адвокат и кандидат юридических наук Александр Зорин заявил, что Навальному может грозить реальный срок в России по делу хищения денег у компании «Ив Роше». По этому делу Навального в 2014 году приговорили к 3,5 годам условно.
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