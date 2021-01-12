Ставка сделана на массовую вакцинацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловская область вышла на плато заболеваемости коронавирусом: в ближайшее время планируется перевести на очную форму обучения учащихся колледжей и вернуть лечебным учреждениям более 1000 коек для оказания плановой помощи. Об этом заявил первый замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Уберечь от нового подъема заболеваемости должна вакцина: в регионе ожидают сотни тысяч доз.

«Мы находимся на плато, и уже пошла кривая в сторону уменьшения [числа новых случаев COVID], — рассказал Креков на брифинге. — Сейчас мы вступаем в новую полосу — возобновление учебного процесса для всех учащихся с 1 по 11 класс. Далее будем рассматривать вопрос о возобновлении работы учреждений среднего специального и дополнительного образования».

Благодаря спаду заболеваемости удалось высвободить 800 коек для COVID-пациентов и вернуть их больницам для оказания плановой медпомощи. «Планируем вернуть еще 400-500 коек», — заявил Креков. По его словам, все это несет риски, но они оправданы, так как началась массовая вакцинация населения.

«Сегодня около 8000 человек уже поставили первый компонент вакцины [Спутник V], 1,5 тысячи — второй компонент. Всего мы получили около 15 тысяч доз вакцины, до конца января рассчитываем получить еще 50-60 тысяч доз, а до конца февраля — не менее 200 тысяч. В марте будут еще более высокие цифры», — пообещал Креков. По его словам, в области открыто уже 19 пунктов вакцинации, скоро их число увеличится до 27, а затем — до 70.

Поскольку это уже не испытания вакцины, а массовая вакцинация, справка о наличии антител для прививки уже не нужна (хотя врач порекомендует сдать анализ на антитела, если человек переболел COVID или ОРВИ). Также с февраля в регион начнет поступать вакцина «ЭпиВакКорона» центра вирусологии «Вектор» — ее в основном будут направлять в отдаленные территории, так как у этой вакцины более легкие условия хранения и транспортировки.