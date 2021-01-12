Муж Тихановской рассказал о прослушке, напугавшей Лукашенко

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Лукашенко, лукашенко александр
Александр Лукашенко испугался расправы со стороны Сергея Тихановского Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прослушивал разговоры политзаключенного Сергея Тихановского с адвокатом в СИЗО. После этого глава государства решил не выпускать его на свободу. Об этом сообщил сам муж кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

«Прослушав мою беседу с адвокатом в СИЗО, где я говорил о том, что нельзя прощать и обязательно нужно привлечь к ответу семью диктатора, „депутатов“ и прикорытников, он посадил меня в карцер», — говорится в письме Тихановского, опубликованном на портале TUT.BY. Политик уточнил, что до этого Лукашенко собирался выпустить его семью за границу после выборов.

В конце июля 2020 года в Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении блогера, оппозиционера Сергея Тихановского и 33 россиян, которые были задержаны под Минском. Всех фигурантов обвиняют в организации массовых беспорядков на территории страны, сообщает «Национальная служба новостей».

После выборов президента в Белоруссии 9 августа в стране начались массовые протесты, передает RT. Согласно результатам голосования, Лукашенко набрал более 80% голосов. Светлана Тихановская бежала в Литву.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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