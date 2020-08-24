Тихановская заявила, что больше не будет участвовать в выборах

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская больше не будет баллотироваться на пост главы государства в республике. Об этом она рассказала польскому изданию Wyborcza.
«Я не планирую этого. Хватит этой политики. Я никогда не намеревалась быть там, где оказалась», — приводит слова Тихановской РИА «Новости». Он добавила, что сейчас ее деятельность является обязанностью, подчеркнув, что политика не для нее.
Однако если в Белоруссии будут назначены новые выборы, то в них может принять участие муж Тихановской Сергей, который сейчас находится в СИЗО. Одной из целей протестов Тихановская назвала освобождение политзаключенных, к которым она отнесла и своего супруга.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов, на которых Лукашенко набрал более 80% голосов. Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о «Захвате власти» после создания в стране Координационного совета оппозиции. Светлана Тихановская сейчас находится Литве. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лично помогал бежать ей из страны, передают «Дни.ру». Тем временем МИД Литвы закрыл въезд в страну для главы республики, уточняет агентство Nation News.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.