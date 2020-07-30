Задержание россиян связали с делом белорусского оппозиционера

В Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении блогера, оппозиционера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и 33 россиян, которые были задержаны под Минском. Всех фигурантов обвиняют в организации массовых беспорядков на территории страны.
«В отношении [белорусских оппозиционеров] Николая Статкевича, Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам. <…> Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина РФ, сотрудники ЧВК Вагнера», — сообщает пресс-служба СК Белоруссии.
В правоохранительных органах уточнили, что сейчас решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения в виде ареста. Также продолжается поиск людей, которые могли быть причастны к организации массовых беспорядков в республики, добавили в белорусском ведомстве.
29 июля под Минском задержали наемников из ЧВК Вагнера. Из-за этого президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал срочное совещание Совета безопасности, сообщает телеканал 360. В КГБ заявили, что попавшиеся боевики — граждане России. Секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков заявил, что Белоруссия усилит границу с Россией после задержания наемников.
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