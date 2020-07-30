Задержание россиян связали с делом белорусского оппозиционера

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Дом Владимира Пузырева. Екатеринбург, дверь, сизо, тюрьма, решетка, место заключения, клетка
Задержанных россиян подозревают в организации массовых беспорядков в республике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Ухудшение отношений России и Белоруссии

В Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении блогера, оппозиционера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и 33 россиян, которые были задержаны под Минском. Всех фигурантов обвиняют в организации массовых беспорядков на территории страны.

«В отношении [белорусских оппозиционеров] Николая Статкевича, Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам. <…> Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина РФ, сотрудники ЧВК Вагнера», — сообщает пресс-служба СК Белоруссии.

В правоохранительных органах уточнили, что сейчас решается вопрос о применении к подозреваемым меры пресечения в виде ареста. Также продолжается поиск людей, которые могли быть причастны к организации массовых беспорядков в республики, добавили в белорусском ведомстве.

29 июля под Минском задержали наемников из ЧВК Вагнера. Из-за этого президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал срочное совещание Совета безопасности, сообщает телеканал 360. В КГБ заявили, что попавшиеся боевики — граждане России. Секретарь Совета безопасности республики Андрей Равков заявил, что Белоруссия усилит границу с Россией после задержания наемников.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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