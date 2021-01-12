В Госдуме предложили новую систему выплаты пенсий

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Работающим пенсионерам необходимо выплатить компенсацию, считает Сергей Миронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

В России необходимо отменить накопительные пенсии и возобновить прямую выплату пенсий из бюджета. С такой инициативой выступил руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

«Мы много раз предлагали ликвидировать Пенсионный фонд как ненужного и дорогостоящего посредника в начислении пенсий, отменить накопительные пенсии и вернуться к прямой выплате пенсий из бюджета», — приводит заявление Миронова пресс-служба партии. Он также предложил выплатить компенсацию работающим пенсионерам, чьи пенсии «уже пять лет съедает инфляция».

Лидер «Справедливой России» также напомнил о важности индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, прибавки к страховой части пенсий не могут компенсировать отказ от индексации выплат миллионам пожилых россиян. Политик призвал перестать делить пенсионеров на достойных и недостойных индексации.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров, передает «Национальная служба новостей». Пока в 2021 году индексация пенсий коснется работающих пенсионеров только в том случае, если они завершат свою трудовую деятельность, уточняет «Царьград». Ранее стало известно, что из-за отмены индексации выплат работающим пенсионерам в 2016 году эта категория граждан потеряла более одного триллиона рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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