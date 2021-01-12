В Госдуме предложили новую систему выплаты пенсий

В России необходимо отменить накопительные пенсии и возобновить прямую выплату пенсий из бюджета. С такой инициативой выступил руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.
«Мы много раз предлагали ликвидировать Пенсионный фонд как ненужного и дорогостоящего посредника в начислении пенсий, отменить накопительные пенсии и вернуться к прямой выплате пенсий из бюджета», — приводит заявление Миронова пресс-служба партии. Он также предложил выплатить компенсацию работающим пенсионерам, чьи пенсии «уже пять лет съедает инфляция».
Лидер «Справедливой России» также напомнил о важности индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, прибавки к страховой части пенсий не могут компенсировать отказ от индексации выплат миллионам пожилых россиян. Политик призвал перестать делить пенсионеров на достойных и недостойных индексации.
В конце декабря президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров, передает «Национальная служба новостей». Пока в 2021 году индексация пенсий коснется работающих пенсионеров только в том случае, если они завершат свою трудовую деятельность, уточняет «
Подписывайтесь на URA.RU в