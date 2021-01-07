Экономист: российские пенсионеры недополучили триллион рублей

Деньги на индексацию пенсий можно взять из Фонда национального благосостояния, уверен Игорь Николаев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Российские работающие пенсионеры потеряли более одного триллиона рублей с 2016 года, когда была отменена индексация выплат для этой категории граждан. Об этом заявил экономист Игорь Николаев.

«Считая с 2016 года, получим, что работающих пенсионеров уже лишили более одного триллиона рублей, а по 2022 год, если так и не будет восстановлена индексация, эта сумма возрастет до порядка двух триллионов рублей», — написал Николаев в своей колонке для радио «Эхо Москвы». Экономист отметил, что главным аргументом властей против индексации всегда было то, что на нее не хватит денег.

Сейчас, отметил Николаев, президент РФ Владимир Путин лишь дал поручение правительству представить предложения по вопросу индексации. Это не гарантирует, что они будут приняты, подчеркнул он. Экономист считает, что деньги на индексацию выплат работающим пенсионерам можно взять из Фонда национального благосостояния.

Ранее Путин поручил кабинету министров предоставить предложения до 1 февраля 2021 года по индексации пенсий для работающих пенсионеров, напоминает VSE42.Ru. В разговоре с URA.RU экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин объяснил, что тема начала подниматься российскими властями из-за грядущих выборов в Госдуму. Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что проиндексировать пенсии можно за счет отмены возврата НДС для экспортеров энергоресурсов и за счет введения госмонополии на производство и продажу этилового спирта.