Публикация на обложке Соsmороlitаn полных женщин с лозунгом «Это здорово» является преступной пропагандой. Так считает телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.
«Пропагандировать сегодня ожирение и бодипозитив преступно и безответственно. Сегодня быть полным — значит иметь высокие риски погибнуть. И, конечно, пропагандировать это нельзя», — заявила Малышева в беседе с телеканалом 360.
Телеведущая отметила, что у людей с ожирением чаще возникает рестриктивная болезнь легких. Она также обратила внимание на то, что эту обложку журнала осудили не только врачи, но и все женщины.
Сотрудник Национальной службы здравоохранения Великобритании, психиатр Макс Пембертон также раскритиковал обложку Cosmo. В беседе с The Daily Mail он заявил, что бодипозитив привел к тому, что ожирение начали считать личным выбором, который нужно уважать и почитать.
Good to be inclusive of different sizes or is this sending out the wrong message during a pandemic? @Cosmopolitan #ThisIsHealthy #cosmopolitan #cosmopolitanCover pic.twitter.com/E8uYGFJWIn— Jane Entwistle (@JaneEntwistle) January 12, 2021
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