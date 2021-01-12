Малышева назвала пропаганду бодипозитива преступной. Фото

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, малышева елена
Елена Малышева считает, что полные люди имеют высокие риски погибнуть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Публикация на обложке Соsmороlitаn полных женщин с лозунгом «Это здорово» является преступной пропагандой. Так считает телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.

«Пропагандировать сегодня ожирение и бодипозитив преступно и безответственно. Сегодня быть полным — значит иметь высокие риски погибнуть. И, конечно, пропагандировать это нельзя», — заявила Малышева в беседе с телеканалом 360.

Телеведущая отметила, что у людей с ожирением чаще возникает рестриктивная болезнь легких. Она также обратила внимание на то, что эту обложку журнала осудили не только врачи, но и все женщины.

Сотрудник Национальной службы здравоохранения Великобритании, психиатр Макс Пембертон также раскритиковал обложку Cosmo. В беседе с The Daily Mail он заявил, что бодипозитив привел к тому, что ожирение начали считать личным выбором, который нужно уважать и почитать.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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