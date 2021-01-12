В Роспотребнадзоре нашли связь коронавируса с иммунодефицитом

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Тест на коронавирус в лаборатории. Челябинск, лаборатория, пробирка, колбы, медицина, колбочки
В Роспотребнадзоре заявили, что некоторые варианты коронавируса встречаются у людей, больных иммунодефицитом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Некоторые мутации коронавируса, обнаруженные у россиян, встречаются у пациентов с иммунодефицитом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Некоторые из 18 мутаций коронавируса, которые выявили у пациентки в России, были описаны и ранее у пациентов с иммунодефицитом», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Отмечается, что некоторые мутации имеют связь с штаммом коронавируса из Великобритании.

Ранее ученые из РФ опубликовали данные, согласно которым в организме российской пациентки развивались сразу 18 мутаций коронавируса. При этом обнаружены мутации, которые нейтрализуют антитела к вирусу. Директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России может существовать особый штамм коронавируса, который ранее не встречался за рубежом. Однако он отметил, что РФ менее активно изучает варианты вируса, чем Великобритания, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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