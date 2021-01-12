Раскрыт источник слухов об уходе Минченко от «Новых людей»

Скандалы вокруг партии «Новые люди» могут быть выгодны несистемной оппозиции в России, представители которой боятся потерять электорат. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Резонанс в СМИ возник из-за информации, что известный политтехнолог Евгений Минченко, консультирующий молодое политобъединение, якобы расторгает с ней сотрудничество.
Ранее издание «Открытые медиа» (проект связывают с бизнесменом Михаилом Ходорковским) сообщило о том, что Минченко, начавший сотрудничать с «Новыми людьми» в конце ноября 2020 года, покидает политпроект. URA.RU со ссылкой на собственные источники также писало, что политтехнолог не возглавит предвыборный штаб партии, однако при этом останется ее консультантом. Эту же информацию агентству подтвердили в партии. Сам Минченко воздержался от раскрытия деталей сотрудничества с «Новыми людьми», но также заявил, что продолжит работу с партией.
«Новые люди — конструктивная оппозиция, которая превращается в реальную силу, набирая сторонников в регионах. Это очень не нравится Ходорковскому. Его сотрудники из проекта „Открытые медиа“ крайне оперативно узнают обо всех событиях у „Новых людей“, регулярно пишут об этой партии в негативном ключе», — рассказал инсайдер.
«[Оппозиционные] политические силы начали воспринимать „Новых людей“ как угрозу для себя», — отметил в беседе с URA.RU политолог Сергей Старовойтов. По его словам, резонанс вокруг взаимоотношений Минченко с политическим объединением создан для зарождения конфликта руководства партии с общественностью. «Поведение оппозиции связано со страхом потерять целевую аудиторию», — согласилась с коллегой руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.
Партия «Новые люди» была создана в марте 2020 года. По итогам единого дня голосования 13 сентября, политобъединение прошло в четыре заксобрания (Новосибирской, Калужской, Костромской и Рязанской областей), куда баллотировалось.
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