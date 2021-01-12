12 января 2021

В регионе РФ произошло массовое отравление детей водой

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь в 40 ГКБ в Коммунарке. Москва, скорая помощь, больница, 40 гкб коммунарка, SARS-CoV-2
С отравлением госпитализировано 34 ребенка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В дагестанском Буйнакске с отравлением госпитализировали 34 ребенка. Об этом сообщил Минздрав региона.

«На данный момент в больнице находятся 34 отравившихся ребенка. Состояние детей оценивается врачами как средней степени тяжести — наблюдаются температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника», — передает РИА «Новости». Старшему из детей 13 лет, младшему — два года.

На данный момент проводится проверка по факту массового отравления детей. Предварительно, причиной могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. Врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева взяла ситуацию под личный контроль.

В октябре в Махачкале более 40 детей были госпитализированы с острой кишечной инфекцией (ОКИ). В детсады, в которых заболели дети, были направлены педиатры, инфекционисты и эпидемиологи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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