В регионе РФ произошло массовое отравление детей водой

В дагестанском Буйнакске с отравлением госпитализировали 34 ребенка. Об этом сообщил Минздрав региона.
«На данный момент в больнице находятся 34 отравившихся ребенка. Состояние детей оценивается врачами как средней степени тяжести — наблюдаются температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника», — передает РИА «Новости». Старшему из детей 13 лет, младшему — два года.
На данный момент проводится проверка по факту массового отравления детей. Предварительно, причиной могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. Врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева взяла ситуацию под личный контроль.
В октябре в Махачкале более 40 детей были госпитализированы с острой кишечной инфекцией (ОКИ). В детсады, в которых заболели дети, были направлены педиатры, инфекционисты и эпидемиологи.
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