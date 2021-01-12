12 января 2021

В Челябинскую область идут сорокаградусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз, зима. Челябинск, зима, мороз, туман
В Челябинскую область пришла настоящая зима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за температуры 40 градусов ниже нуля в Челябинской области объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на синоптиков.

«Штормовое предупреждение: утром 13 января, ночью и утром 14 января в отдельных районах Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 40 градусов», — сообщает сайт «Челпогода». В ГУ МЧС по Челябинской области добавляют, что из-за морозов повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Морозы также грозят аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличением количества ДТП.

13 января из-за морозов были отменены занятия в школах Челябинска для 1-7-х классов первой и второй смены. Аналогичное решение принято и в Магнитогорске: там в школу не пойдут ученики 1-11-х классов.

Мороз, зима. Челябинск
На дорогах гололед
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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