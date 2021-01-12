В Челябинскую область идут сорокаградусные морозы

В Челябинскую область пришла настоящая зима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за температуры 40 градусов ниже нуля в Челябинской области объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на синоптиков.

«Штормовое предупреждение: утром 13 января, ночью и утром 14 января в отдельных районах Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 40 градусов», — сообщает сайт «Челпогода». В ГУ МЧС по Челябинской области добавляют, что из-за морозов повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Морозы также грозят аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличением количества ДТП.

13 января из-за морозов были отменены занятия в школах Челябинска для 1-7-х классов первой и второй смены. Аналогичное решение принято и в Магнитогорске: там в школу не пойдут ученики 1-11-х классов.

На дорогах гололед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU