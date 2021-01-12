Челябинским районом после визита ревизоров занялись силовики

Материалы КСП легли в основу уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам ревизии Аргаяшского района, которую проводила Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП), возбуждено первое уголовное дело. Речь идет о превышении служебных полномочий, допущенных, по версии следствия, руководителем районной Централизованной библиотечной системы Алиной Мунтаевой. Об этом сообщается в официальном telegram-канале КСП.

«Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 285 УК РФ по факту злоупотребления служебными полномочиями директором Аргаяшского МБУ „Централизованная библиотечная система“, — говорится в сообщении. — КСП в ходе проверки выявила факты незаконных решений о различных доплатах работнику учреждения». Расследование проводит местный следственный отдел СКР.

По данным URA.RU, Мунтаева незаконно выплачивала премии одному из своих родственников. «Речь идет о небольшом нарушении, допущенном бухгалтерией. Я считаю, что закон не нарушала», — заявила URA.RU Мунтаева.

КСП проверяла работу властей Аргаяшского района в сентябре. Отчет был утвержден на коллегии палаты 1 декабря и передан в правоохранительные органы. «По итогам проверки выявлены нарушения, повлекшие нецелевое использование бюджетных средств, избыточные и безрезультатные расходы бюджета», — говорится в отчете. «Это первое уголовное дело. Силовики взяли в работу еще ряд материалов, и будут фигуранты более высокого уровня», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.